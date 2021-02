Ursula und Wolfgang Salzbrenner aus dem sächsischen Hohenstein Ernstthal sind 85 Jahre alt und möchten im Moment vor allem eins: einen Termin für die Corona-Impfung. Aber das ist gar nicht so einfach.

Eine Situation, wie sie derzeit in vielen deutschen Haushalten zu beobachten ist. Das überall diskutierte Problem: Lieferengpässse der Impfstoffe.

Impfung durch den Hausarzt?

Auch ihr Hausarzt, Rainer Lohmann aus dem nur wenige Kilometer entfernten Callenberg würde sich wünschen, dass die Impfungen schneller starten. Am liebsten würde er die Salzbrenners selbst impfen. Denn bei der Grippeimpfung habe das bei den niedergelassenen Ärzten bisher auch gut funktioniert: "Wir sind im September, Oktober und November in der Lage gewesen, 25 Millionen Impfdosen gegen die Grippe zu impfen. 25 Millionen in so einem Zeitraum. Über so viel reden die jetzt noch gar nicht."

Viele ältere Menschen, wie die Familie Salzbrenner wünschen sich, dass die Impfung von ihren Hausärzten durchgeführt wird. Zu denen haben sie meistens schon lange Kontakt, sie vertrauen ihren Ärzten und die Ärzte kennen die Krankengeschichte ihrer Patientinnen und Patienten.

Es wäre bedeutend besser, wenn die Impfung beim Hausarzt durchgeführt wird. Denn er weiß über unsere Beschaffenheit am genausten Bescheid. Und das wäre natürlich das Idealste. Dort sind wir 20 Jahre in Behandlung und er hat uns immer geimpft. Wolfgang Salzbrenner

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Problem: Bisher dürfen fast überall die Hausärzte gar nicht gegen das Coronavirus impfen. Die Impfungen werden nur in den extra eingerichteten Impfzentren verabreicht. Von denen gibt es beispielsweise in Sachsen 13 Stück. Gerade für ältere Menschen aus kleinen Orten bedeutet das: Sie müssen weit fahren, um ein Impfzentrum zu erreichen. Dem gegenüber stehen rund 2600 Hausarztpraxen, von denen sich ein Großteil an der Impfkampagne beteiligen könnte. Und die sind meistens auch besser zu erreichen. Aber die Hausärzte sind auch in absehbarer Zukunft nicht in die Impfkampagne eingebunden.

Begründet wird die Beschränkung auf die Impfzentren unter anderem mit der Haltbarkeit der Impfstoffe. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer sei nur bei minus 70 Grad haltbar. Petra Köpping, die zuständige Sozialministerin in Sachsen meint, diese Bedingungen könnten in einer Hausarztpraxis gar nicht erst hergestellt werden: "Der Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Das hat eine Hausarztpraxis gar nicht. Und dann ist der auch in einer gewissen Zeit zu verimpfen. Das sind große Abpackungen, also alles Kriterien, die nicht dafür sprechen, dass in einer Hausarztpraxis von Anfang an zu machen."

Wie stabil ist der Impfstoff?

Bei Rainer Lohmann, dem Hausarzt der Familie Salzbrenner löst diese Aussage Kopfschütteln aus. Der Impfstoff lasse sich problemlos bei zwei bis acht Grad für fünf Tage lagern.

Der MDR hat deshalb direkt bei BioNTech nachgefragt und eine überraschende Antwort erhalten: "Unser Impfstoff gegen Covid-19 kann grundsätzlich in einem handelsüblichen Kühlschrank aufbewahrt werden - sollte dann aber innerhalb von fünf Tagen (120 Stunden) verimpft werden. Die richtige Temperatur hierfür liegt bei zwei bis acht Grad. So gekühlt kann der Impfstoff auch transportiert werden, und zwar bis zu zwölf Stunden lang", teilt das Unternehmen schriftlich mit.

Die Temperatur von minus 70 Grad sei nur für eine längere Lagerung über mehrere Monate hinweg notwendig. Und wenn der Impfstoff einmal aufgetaut sei, dürfe er auch gar nicht mehr eingefroren werden. Wenn also der Impfstoff in den Impfzentren gelagert werde und von da aus auf umliegende Arztpraxen verteilt werde, sei die Lagerung durchaus möglich.

Bisher können sich die Arztpraxen aber auch nicht darauf vorbereiten, selbst zu impfen. Denn dafür fehlt es zum einen an der notwendigen Infrastruktur und zum anderen an der konsequenten Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden und den Arztpraxen. Es fehlt diesen Praxen derzeit an der Perspektive, wie es denn weitergeht, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und sie selbst auch impfen könnten.

Ob sich das Land Sachsen vorstellen kann, zukünftig mit Hausärzten zusammenzuarbeiten? Petra Köpping, sächsische Sozialministerin meint, die Pläne seien klar: "Sobald wir die Impfstoffe, die sich dafür eignen, zur Verfügung gestellt bekommen und sobald wir Impfstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt bekommen, werden die Hausärzte auch in ihren Praxen involviert. Wir haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung einen Vertrag abgeschlossen, wer alles mit impfen kann."

Klaus Lorenzen vom sächsischen Hausärzteverband weiß nichts von den Plänen des Ministeriums Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Davon weiß Klaus Lorenzen, stellvertretender Vorsitzender des sächsischen Hausärzteverbandes allerdings nichts. Bisher habe der Verband keinerlei Informationen über abgeschlossene Verträge oder über die konkrete Art der Einbindung der Hausärzte erhalten.