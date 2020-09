"Es ist in der Tat so: Wir haben einen Mangel deutschlandweit an Amtsärzten. Und wir werden in den nächsten Jahren noch massiv Probleme bekommen. In Sachsen-Anhalt ist es so, dass wir Amtsärzte haben, die leider überaltert sind. Das heißt, in den nächsten Jahren wird ein Großteil der Amtsärzte in Rente gehen. Und aus meiner Sicht ist im Moment kein Nachwuchs in Sicht. Amtsärzte müssen eine bestimmte Ausbildung haben, das ist ein eigenständiger Facharzt, der heißt Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen. Und wer den nicht hat, kann kein Amtsarzt sein, das ist auch geregelt im Gesetz. Und ich weiß, dass im Land Sachsen-Anhalt derzeit keine Ausbildungen stattfinden zu diesem Facharzt. Das heißt, es ist einfach logisch, dass wir in der amtsärztlichen Besetzung der Gesundheitsämter große Sorgen kriegen werden in der nächsten Zeit. Ich weiß auch, dass in anderen Bundesländern die Lage ähnlich ist, sodass wir auch nicht hoffen können, dass jetzt aus anderen Bundesländern hier Stellen besetzt werden können in Sachsen-Anhalt."