Zwei Zeilen, mehr brauche es eigentlich nicht, sagt Tammo Wende vom Leipziger Verein "RosaLinde", der sich gegen sexuelle Diskriminierung einsetzt. Mit einem Attest könnten Menschen beim Standesamt ihren Personenstand, so der Fachterminus, in "divers" ändern lassen.

So würden einige zum Beispiel Atteste von Psychologen nicht akzeptieren. Obwohl in Ausnahmefällen sogar eine eidesstattliche Erklärung der Betroffenen ausreiche, sagt Tillmanns.

Sie beschreibt einen aktuellen Fall aus Leipzig: "Eine Person war vor zwei Wochen beim Standesamt und wurde wieder zurückgeschickt, obwohl sie einen Attest von einem Psychologen hatte. Es wurde gesagt, dass das nicht ausreicht. Dann hat sie gefragt: 'Was brauche ich denn?' 'Ein Schreiben von einem Facharzt.' 'Okay, dann gehe ich zu meinem Hausarzt?' 'Naja, ein Urologe wäre uns lieber.' Und das sieht das Gesetz eigentlich nicht vor."

Ablehnen könnten Standesbeamte aber nichts, sagt Andreas Heinz, Vorsitzender des sächsischen Fachverbands der Standesbeamten. Und schon gar keine Atteste anzweifeln. Höchstens an ein Gericht zur Klärung verweisen: "Dann lehne ich die weitere Mitwirkung an der Amtshandlung ab, und er hat die Möglichkeit, sich an das zuständige Gericht zu wenden. Dieses muss dann die Standesbeamten anweisen."