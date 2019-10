Wie ist es etwa um die Teilhabe der Ostdeutschen im vereinten Deutschland mittlerweile bestellt? Die Befunde gleichen sich Jahr für Jahr: Im Osten gibt es kein einziges DAX-Unternehmen, in den Vorständen großer Unternehmen sind Ostdeutsche mit lediglich zwei Prozent der Führungskräfte vertreten, die wirkmächtigen Medien sowie die Universitäten, die immerhin die vorherrschende Meinung im Land produzieren, sind fest in westdeutscher Hand. Lediglich in den Gewerkschaften haben sich Ostdeutsche in nennenswerter Zahl auf den einen und anderen Führungsposten vorkämpfen können. Insofern sind die Machtverhältnisse in Deutschland nach wie vor ausgesprochen asymmetrisch. Anders gesagt: Wo es lang geht, bestimmt der Westen.

Seit 1990 sind Milliarden in den Osten geflossen, um eine möglichst zügige Angleichung der Lebensverhältnisse zu schaffen. Tatsächlich ist viel erreicht worden. Und dennoch sind viele Ostdeutsche unzufrieden. Sie fühlen sich unverstanden von den Eliten im Westen, nicht gewürdigt in ihrer Lebensleistung und bezeichnen sich selbst als "Deutsche zweiter Klasse". Um sich Gehör zu verschaffen und die Mächtigen im Westen zu zwingen, den Osten endlich wahrzunehmen, wählen manche von ihnen Protestparteien. Einst die Linkspartei, die mittlerweile aber doch auch zum Establishment gehört, nun eben mehrheitlich die rechtspopulistische AfD. Oder sie wenden sich desillusioniert gleich ganz von der Politik ab. Die Eliten im Westen sind darüber erschrocken und rätseln über die merkwürdige Spezies östlich der Elbe.

Nirgendwo in den einstigen sozialistischen Staaten brach die Wirtschaft nach 1990 derart verheerend ein wie im Osten Deutschlands. Wirtschaftlicher Ruin, Abwanderung von Millionen Ostdeutschen in den Westen, Elitenaustausch und ein grundlegender politischer und kultureller Wandel sind Grunderfahrungen der Ostdeutschen. Die Menschen scheiterten damals nicht, sondern "wurden gescheitert", schreibt der Soziologe Wolfgang Engler. Und diese Grunderfahrungen wirken bis heute heftig nach. Gleichzeitig machten die Ostdeutschen ganz neue Erfahrungen im neuen deutschen Vaterland: Massenarbeitslosigkeit etwa, prekäre Arbeitsverhältnisse, Altersarmut, kaum gewerkschaftliche Einflüsse sowie die Verödung ganzer Landstriche.

Die Menschen im unteren Drittel der Gesellschaft nämlich, das sogenannte Prekariat, scheint mittlerweile unbeirrt auf dem Weg zu sein, die deutsche Einheit tatsächlich zu vollenden. Die armen, sozial schwachen Leute haben in Ost und West nämlich ganz ähnliche Probleme: Mit prekären Arbeitsverhältnissen etwa, miserablen Zukunftsaussichten für ihre Kinder und der Sorge, auch künftig noch das Geld für die Miete aufbringen zu können. Das ist in Berlin oder Leipzig nicht anders als in München oder Köln. Und abgehängte Landschaften und Regionen gibt es heute im Westen ebenso wie im Osten. Und so wird vielleicht langsam deutlich, dass bei allen gravierenden Differenzen zwischen Ost und West es wenigstens einen Bereich gibt, wo sich die beiden Teile Deutschlands durchaus annähern. Denn spätestens seit der Bankenkrise 2008 ist deutlich geworden, dass eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich das Land teilt - in die da oben und die da unten. Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung vom Herbst 2019 verstärkt sich zum Beispiel derzeit wieder die Ungleichheit bei den Einkommen erheblich. Wer gut verdient, bekommt noch mehr, schlecht Verdienende müssen dagegen teils gravierende Einbußen hinnehmen. Das untere Drittel der Gesellschaft wird abgehängt, und zwar in Ost und West gleichermaßen.