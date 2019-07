Kapitänin der "Sea-Watch 3" Wer ist Carola Rackete?

"Sie ist niemand der in Sandalen versucht, den Nanga Parbat zu besteigen." Carola Racketes Vater macht sich keine Sorgen um seine Tochter - beim letzten Telefonat sei sie lustig und guter Dinge gewesen. Wenn er von seiner Tochter erzählt, dann bleibt eines hängen: Die in Italien inhaftierte Kapitänin der "Sea-Watch 3" wusste schon als Teenager, was sie wollte - und setzte durch, was sie sich vorgenommen hatte.