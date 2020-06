Westsahara-Konflikt Wie die EU in Afrika hilft, ein Volk zu unterdrücken

Alternativer Friedensnobelpreis am 4.12.2019 für die saharauische Aktivistin Aminatu Haidar. Aminatu Haidar ist die erste Trägerin des Preises aus der Westsahara. Sie kämpft seit Jahrzehnten für Gerechtigkeit und die Selbstbestimmung der Bevölkerung in ihrer Heimat. Sie will die Unabhängigkeit der Region an der nordwestafrikanischen Atlantikküste, die nach dem Rückzug der Kolonialmacht Spanien in den 1970er-Jahren von Marokko annektiert wurde. Seitdem ist der Status des Gebietes ungeklärt. In ihrem Kampf trat die 53-Jährige mehrmals in den Hungerstreik und lasse sich auch nicht von Haft, Folter und Morddrohungen von ihrem Ziel abbringen, erklärte die Stiftung.