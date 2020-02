Die Weltgesundheitsorganisation will im Fall des neuartigen Coronavus gegen Falschinformationen vorgehen. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte am Montag in Genf, Mitarbeiter der Organsiation seien rund um die Uhr im Einsatz, um im Internet kursierende Gerüchte und Fehlinformationen ausfindig zu machen.