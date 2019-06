Gegen Resistenzen WHO teilt Antibiotika in drei Klassen ein

Antibiotikaresistenzen drohen hundert Jahre medizinischen Fortschritt zunichte zu machen, warnte die WHO jüngst in Genf. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte teilte auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, in Deutschland ließen sich pro Jahr bis zu 15.000 Todesfälle auf Resistenzen gegenüber Antibiotika zurückführen. Mindestens ein Drittel davon könnte vermieden werden.

Gebäude der Weltgesundheitsorganisation Bildrechte: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation hat Antibiotika deshalb in drei Kategorien eingeteilt. In der ersten finden sich Mittel, die gezielt gegen bestimmte Infektionen wirken, also keine sogenannten Breitbandantibiotika sind. Letztere finden sich vor allem in der zweiten und dritten Kategorie. Sie sollen nur noch in Ausnahme- oder Notfällen verabreicht werden. Da sie gegen viele Erreger wirken, verursachen sie auch die meisten Resistenzen. Zudem haben sie meist mehr Nebenwirkungen.



Friedrich München, Vize-Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen, sagte, in vielen Kliniken des Freistaats würden die Vorgaben der WHO bereits umgesetzt. Das bedeute, dass der Antibiotikaverbrauch fortlaufend aufgezeichnet werde und man die Resistenzsituation bewerte.