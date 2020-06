In Sachsen werden klare Konzepte für Schulen und Kitas durch die Landesregierung vermisst. Viele Kolleginnen und Kollegen hätten das Gefühl, sie seien Teil eines Experiments, berichtet Ursula-Marlen Kruse vom GEW Sachsen. Auch die Begründung des Oberverwaltungsgerichts – dass nicht nachgewiesen sei, wie ansteckend Kinder mit Corona seien – befriedigt sie nicht: Man sehe, dass es in allen Bundesländern angesteckte Kinder gebe – ob in Kitas oder in Schulen.