Zunehmend werden Drohnen für kriminelle Zwecke eingesetzt. So werden zum Beispiel Drogen und Handys in Gefängnisse geschmuggelt. Aber die unbemannten Flugkörper haben auch das Potenzial, für Anschläge eingesetzt zu werden, wie der Drohnenflug vor Bundeskanzlerin Merkel beim Wahlkampf 2013 in Dresden gezeigt hat. Eine kleine Drohne flog ganz nah an das Podium von Angela Merkel, bevor sie wegen Funkproblemen abstürzte.