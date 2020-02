Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, der Anteil derer, die sich auf Grund von Arbeitslosigkeit überschuldet haben, ist von 28 auf 20 Prozent gesunken - dafür ist heute ein Niedrigeinkommen immer öfter der Hauptgrund für eine Überschuldung. Das weiß auch Schuldnerberaterin Gudrun Dietz, die bei der Caritas in Leipzig arbeitet. Seit neun Jahren hilft die Juristin Menschen mit in Lebensnotlagen aus der Schuldenfalle.

Gudrun Dietz, Schuldnerberaterin Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So käme der Wirtschaftsboom bei Geringverdienern gar nicht an, sagt sie basierend auf ihrem Beratungsalltag. Die Juristin erklärt, "wir erleben, dass mehr Menschen in Lohn und Brot sind. Aber die Beschäftigung ist natürlich bei einem Großteil unserer Beratungsgruppe mit einer so geringen Entlohnung nach wie vor verbunden, dass dieser Boom nicht ankommt und die Schulden letztlich nicht aus eigener Kraft gemeistert werden können". Das Fatale sei, dass Geringverdiener oft ungelernt oder in branchenfremden Jobs arbeiten würden.