Der Historiker Joachim Schindler auf dem Aussichtsturm am geschlossenen Winterberghaus.

Er erzählt: "Als die Elbeschifffahrt und die Eisenbahn ab 1850/51 immer mehr Menschen ins Gebirge brachten, war auch ein Wachstum für diese Berggaststätten gegeben. [...] Ich habe Anzeigen in der Zeitung gefunden, da wirbt der Wirt, Prätorius, mit Schweineschlachten auf dem Winterberg. Die Wirte haben sich was einfallen lassen. Wenn man gewartet hätte, bis der erste Wanderer vorbeikommt, da hätten sie zumachen können. Das war ein Wanderziel, das war über die Region hinaus bekannt." Bildrechte: MDR/Katrin Claußner