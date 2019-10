Eigentlich bekommen Hartz-IV-Empfänger und Aufstocker die Wohnkosten vom Amt erstattet. Allerdings ist die Kostenübernahme an bestimmte Kriterien gebunden . Zum einen gibt es festgelegte Wohnungsgrößen, die je nach Haushaltsgröße, nicht überschritten werden dürfen. Und es gibt Höchstgrenzen bezüglich der Bruttokaltmiete. Diese errechnet sich aus Kaltmiete plus kalte Betriebskosten (Hausmeister, Versicherungen, Schornsteinfeger etc.) pro Quadratmeter.

Alleinerziehende, Kinderreiche und Rentner haben es besonders schwer, eine Wohnung zu finden, die sie bezahlen können. Bildrechte: IMAGO

Annette Jendrischok arbeitet halbtags in einer Bäckerei als Verkäuferin. Sie ist alleinerziehend mit zwei Töchtern. Für ihren Lebensunterhalt erhält sie aufstockende Leistungen vom Jobcenter und auch die Miete für ihre Wohnung in einem Plattenbau. Die Bruttokaltmiete für die 78 Quadratmeter beträgt 519 Euro. Einem 3-Personen-Haushalt stehen laut Angemessenheitsrichtlinie des Harzkreises nur bis zu 75 Quadratmeter zu. Dafür werden Bruttokaltkosten in Höhe von 396 Euro übernommen. Heißt konkret: Annette Jendrischok zahlt die Differenz selbst – macht im Monat 123,51 Euro zusätzlich. Das frühere Wohnhaus der Jendrischoks wurde vor drei Jahren abgerissen. Bei ihrer Wohnungssuche habe sie nichts Preiswerteres gefunden, erzählt die 50-jährige Annette Jendrischok. Auch aktuell schaut sie immer wieder nach Mieten in der Preislage, die der Landkreis Harz übernimmt. Doch für eine Bruttokaltmiete von maximal 5,28 Euro sei kaum etwas zu finden - denn das entspräche in etwa einer Nettokaltmiete von knapp 4 Euro.