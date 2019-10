Bildrechte: dpa

In einem "Brandbrief" haben sich nun die Geschäftsführer von acht kommunalen Wohnungsunternehmen und ein Bürgermeister aus Ostsachsen an die Landesregierung gewandt. In dem Schreiben, das dem MDR-Nachrichtenmagazin "exakt" vorliegt, heißt es: "Damit sind wir aktuell nicht mehr in der Lage, Leistungsempfängern von Kosten der Unterkunft angemessenen Wohnraum anbieten zu können und gleichzeitig zumindest eine Kostendeckung zu erreichen." Die Wohnungsgesellschaften beklagen die seit Jahren kaum gestiegenen Richtpreise bei den Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger im Landkreis Görlitz. Den niedrigen Richtwerten bei den Kosten der Unterkunft stünden stetig steigende Baukosten gegenüber. Instandhaltungen und Sanierungen von Wohnungen selbst im einfachsten Standard könnten so unter Beibehaltung aller Bauvorschriften nicht mehr durchgeführt werden.