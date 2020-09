In den meisten deutschen Großstädten ist der Wohnungsmarkt angespannt. Massenbesichtigungen und Bewerbungsgespräche gehören für Wohnungssuchende zum Alltag. Vor allem für Migranten und Geflüchtete ist es schwer, Wohnraum zu finden . Das berichten auch Melanie Lucas und ihre Kollegin Yasmin Kassar vom Jugendmigrationsdienst der Diakonie Treptow-Köpenick: "Unsere Klienten haben uns vielfach berichtet, dass sie auf herkömmliche Art und Weise versucht haben, eine Wohnung zu finden. Sie haben Inserate durchgelesen, sie sind zu Wohnungsbesichtigungen gegangen, haben ihre Papiere abgegeben." Am Ende waren diese Bemühungen erfolglos.

Wer auf dem üblichen Weg keine Chance mehr sieht eine Wohnung zu finden, wendet sich an sogenannte Schwarzmakler. Die Kontaktdaten dieser Makler bekommen die Suchenden über Freunde und Bekannte oder den sozialen Medien. Die Makler besorgen Wohnungen unter der Hand und vermitteln sie an ihre Klienten. Dafür kassieren sie eine stattliche Gebühr. "Es hat ungefähr eine Woche gedauert, bis ein Freund mir einen Schwarzmakler vermittelt hat. Der hat mir eine WG besorgt. Offiziell leben in der Wohnung vier Personen, aber in Wahrheit sind wir zu fünft", berichtet ein Klient der Diakonie.