Mit Blick auf die Halbjahreszeugnisse zog das Thüringer Bildungsministerium in dieser Woche Bilanz. So habe der Unterrichtsausfall an den allgemein bildenden Thüringer Schulen im Halbjahr bei sieben Prozent gelegen (Stand: November 2019). Das sei im Vergleich zum vorigen Herbst ein Anstieg von 0,6 Prozent. Als häufigste Ursache für die Ausfälle nannte das Ministerium Erkrankungen von Lehrerinnen und Lehrern.



Derzeit sind in Thüringen gut 100 Lehrerstellen unbesetzt. Die Zahl ändere sich aber täglich, sagte eine Ministeriumssprecherin. Zum Halbjahr und zum Ende des Schuljahres gingen besonders viele Lehrer in den Ruhestand. Lehrermangel habe man vor allem im Ostthüringer Raum wie in Gera aber auch im Altenburger Land. Bei den Fächern seien vor allem die Naturwissenschaften, aber auch Kunst/Musik sowie Sport derzeit schwer zu besetzen.

In Sachsen und Thüringen laufen gerade Einstellungsverfahren für Lehrer. Bildrechte: dpa Ähnliches ist auch im sächsischen Kultusministerium zu hören. So sind im Freistaat derzeit 600 Lehrer-Vollzeitstellen nicht besetzt. Hier liefen gerade die Einstellungsverfahren. Ein Ministeriumssprecher sagte MDR AKTUELL, man habe in Ballungszentren wie Dresden und Leipzig ein Überangebot an Bewerbern – vor allem an Lehrkräften für Gymnasien. Starke Lücken gebe es dagegen im ländlichen Raum, in Regionen in und um Chemnitz sowie Bautzen. Hier würden vor allem Bewerber für Ober- und Förderschulen sowie Grundschulen gesucht. In Sachsen gibt es gut 29.000 Vollzeit-Lehrerstellen.

In Sachsen-Anhalt hatte man zuletzt im November 800 Lehrerstellen ausgeschrieben. Davon seien 450 besetzt worden, sagte eine Sprecher des Bildungsministeriums auf MDR-Anfrage. Die Zahl der Seiteneinsteiger läge bei den Bewerbern inzwischen bei 20 bis 25 Prozent. Im März gebe es eine nächste große Ausschreibung. Man rechne dann mit einer ähnlichen Größenordnung von ausgeschriebenen Stellen, da in der Zwischenzeit auch wieder Lehrkräfte in den Ruhestand gingen.



Besonders viel Nachfrage gebe es für die kreisfreien Städte Magdeburg, Halle sowie Dessau-Roßlau. Sie seien besonders bei jungen Leuten beliebt, die dort studierten. Die größte Probleme, Lehrerstellen zu besetzen, habe man in der Altmark, so der Ministeriumssprecher. In Sachsen-Anhalt gibt es rund 14.200 Vollzeit-Lehrerstellen.