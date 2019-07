Das indonesische Ministerium für Erziehung und Kultur mit Sitz in Jakarta möchte 10.000 junge Menschen zwischen 18 und 35 in die Ausbildung nach Deutschland schicken. Ein entsprechendes Bildungsprogramm beginnt in diesem Jahr. Gefördert werden Deutschkurse und die abschließende Prüfung am Goethe-Institut. Beides sind Voraussetzungen für ein deutsches Visum. Insgesamt Indonesien dafür umgerechnet bis zu 1,3 Millionen Euro aus. Das erfuhr das MDR-Magazin "exakt" aus dem indonesischen Ministerium. In welcher Branche die jungen Menschen in Deutschland ausgebildet werden, spiele dabei keine Rolle.