Während die Frauen in den alten Bundesländern seit 1977 im Falle der Scheidung einen Versorgungsausgleich durch ihre Männer bekamen, war es in der DDR nicht nötig, dass die Männer Rentenpunkte an ihre Exfrauen abtreten mussten. Denn die waren im DDR-Rentensystem, in dem nur die letzten 20 Arbeitsjahre zählten, und es für die Kindererziehung als Bonus zusätzliche Rentenjahre gab, selbst abgesichert.