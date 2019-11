Franziska Giffey: Zahlen "sehr alarmierend" Bildrechte: dpa

Gewalt gegen Frauen gebe es in allen sozialen Schichten, in allen Alters- und ethnischen Gruppen, betonte Giffey. Sie starte am Montag die bundesweite Initiative "Stärker als Gewalt", die Frauen und Männer ermutigen soll, Hilfe zu holen und Angebote zu finden.



Zudem will sie mit einem Förderprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" in den vier Jahren ab 2020 insgesamt 120 Millionen Euro zusätzlich für Beratungsstellen und Frauenhäuser bereitstellen. Derzeit gebe es in Frauenhäusern knapp 7.000 Plätze, 20.000 seien aber notwendig. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" von einem "widerlichen Phänomen", wenn etwa versucht werde, Frauen über sexualisierte Beleidigungen zu treffen. Anders als in Frankreich werden rechtliche Veränderungen in Deutschland derzeit aber nicht erwogen.