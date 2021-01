Online-Glückspiel Glücksspiel-Gesetz droht an Sachsen-Anhalt zu scheitern

Mit wenigen Klicks kann man beim Online-Glücksspiel viel Geld verspielen. Deshalb war es bisher auch in allen Bundesländern illegal – außer in Schleswig-Holstein. Doch der Schwarzmarkt blüht. Jetzt soll ein neues, bundesweit einheitliches Regelwerk das Online-Glücksspiel in geregelte Bahnen lenken. Und so auch Spielerinnen und Spieler vor der Suchtfalle schützen. Eigentlich ein sinnvolles Vorhaben – das auf den letzten Metern aber noch scheitern könnte - im Landtag von Sachsen Anhalt.