Die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubert Heil (SPD), die Rente für Geringverdiener mit staatlichen Zuschüssen aufzustocken, trifft in der Bevölkerung auf breite Zustimmung. Wie eine Umfrage des ARD-Deutschlandtrends ergab, meinen 82 Prozent der Bundesbürger, dass die Grundrente in die richtige Richtung geht. Für die Umfrage wurden am Montag und Dienstag bundesweit 1.000 Menschen telefonisch interviewt.