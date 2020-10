Seit über zwei Monaten läuft vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter von Halle. Am zwölften Prozesstag ging es um Kevin. Er ist eines der beiden Opfer des Attentats und wurde in einem Dönerimbiss erschossen. An jenem Tag sagte Kevins Vater, Karsten Lissau, aus. Er tritt als Nebenkläger auf. Beim Anschlag war er nicht dabei. Dennoch hatte das Gericht ihn als Zeugen geladen.

Vor dem Beginn der Verhandlung wird Lissau von seinem Anwalt Erkan Görgülü vom Parkplatz abgeholt. Er sieht stark mitgenommen aus und kämpft mit den Tränen. Der Rechtsanwalt weiß, dass es für seinen Mandanten an diesem Tag ein schwerer Gang werden wird und versucht ihn zu trösten. Er verstehe, dass es Lissau nicht gut geht, sagt Görgülü. Und es werde erst einmal nicht besser werden. Aber in zwei, drei Stunden werde er das schlimmste hinter sich gebracht haben.

Tote können nicht sprechen. Um sie hier irgendwie in den Prozess einführen zu können, ist es leider erforderlich, dass die Angehörigen, also die Hinterbliebenen der Verstorbenen, etwas sagen. Erkan Görgülü Anwalt von Karsten Lissau

Attentat Halle: Geschichte des Sohnes soll gehört werden

Christin Bremer von der Opferberatung kümmert sich während der Verhandlung um Karsten Lissau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Karsten Lissau möchte, dass die Geschichte seines Sohnes gehört wird. Deswegen setzt er sich dieser Qual aus. Er hätte sich mit einem Attest auch befreien lassen können. Denn seit Kevins Tod ist er traumatisiert, war schon dreimal in der Psychiatrie. Auch die Folgen der Tat für die Hinterbliebenen sind für das Gericht wichtig. Er ist der einzige Angehörige, der hier aussagt. Doch jede Konfrontation mit der Tat kann bei Traumatisierten einen Zusammenbruch auslösen. Deswegen kümmert sich auch Christin Bremer von der Opferberatung um ihn.

"Wenn er jetzt in eine Krise fallen sollte, dann schauen wir, dass wir da sind", erläutert Bremer ihre Aufgabe. "Ich werde jetzt im Vorfeld mit den Sanitätern sprechen, habe noch einen Kollegen hinzugezogen, der es auch noch mitbegleiten wird, um ihn aufzubauen. Ein paar Atemübungen zu machen, um ihn einfach ein bisschen zu beruhigen."

Nicht ansehen: Den Mann, der seinen Sohn ermordet

Bevor die Verhandlung an diesem Tag eröffnet wird, zeigen die Opferberaterin und der Rechtsanwalt Karsten Lissau den leeren Gerichtssaal. Damit der weiß, was auf ihn zukommt. Und um ihm die Angst etwas zu nehmen. Sie sprechen wichtige Details ab, auf die er bei der Vernehmung achten soll. Zeigen ihm seinen Platz, zeigen wo die Richter sitzen und die anderen Nebenkläger. Und, wo der Angeklagte während der Verhandlung sitzen wird. Der Rechtsanwalt Erkan Görgülü zeigt vor Verhandlungsbeginn seinem Mandanten Karsten Lissau den Gerichtssaal, damit sich dieser auf die anstehende Situation einstellen kann. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Rechts, da sitzt der Angeklagte mit seinen beiden Verteidigern", sagt Görgülü zu Karsten Lissau. "Das heißt, du musst bedenken: von vorne und von links, da ist alles in Ordnung. Da musst du aber nicht hingucken. Du musst nicht nach rechts gucken." Aber man schaue doch automatisch auch nach rechts, entgegnet ihm Lissau. Er weiß, dass es schwer sein wird, den Mann, der seinen Sohn ermordet hat nicht anzusehen.

Wut und Trauer sollen bei der Aussage nicht hochkommen

Eine halbe Stunde vor Verhandlungsbeginn ziehen sie sich in den abgeschirmten Zeugenraum zurück. Der Vater von Kevin soll als Erster aussagen. Zuerst wird jedoch der Angeklagte rein geführt, sein Platz ist nur wenige Meter vom Zeugenstand entfernt. Er muss sich alle Zeugen anhören, soll wissen, was seine Tat angerichtet hat. Um den traumatisierten Karsten Lissau vom Täter abzuschirmen, wird sich ein Kollege von Christin Bremer als zusätzlicher Sichtschutz zwischen Zeugenstand und Angeklagten setzen.

"Erstmal ist es so, dass dieser Mann seinen Sohn erschossen hat, was emotional schwer belastend ist", erklärt die Opferberaterin. "Und dann würde das wahrscheinlich auch seine Aussage beeinträchtigen. Er würde sich vielleicht davon ablenken lassen. Es kommen in dem Moment vielleicht Wut und Trauer hoch, die ja sowieso schon da sind. Aber das muss jetzt nicht noch mehr geschürt werden." So kann sich Karsten Lissau ganz auf die Vorsitzende Richterin in seinem Blickfeld konzentrieren. Die speziell geschulte Opferberaterin sitzt neben ihm.