Der Bundesrat hat am Freitag das neue Pandemieschutzgesetz gebilligt, das der Bundestag erst am Donnerstag beschlossen hatte. Das Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) legt unter anderem fest, dass die gesetzlichen Krankenkassen Corona-Tests auch dann bezahlen müssen, wenn jemand keine Symptome zeigt. Im Umfeld besonders gefährdeter Menschen - etwa in Pflegeheimen - soll verstärkt auf das Virus getestet werden.