Obwohl die Ostdeutschen 17,2 Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachen, stammen nur 14,6 Prozent der Berliner Parlamentarier aus dem Osten. Und diese hielten zwischen 2013 und 2017 lediglich 14,2 Prozent aller Reden. Auf einen ostdeutschen Redner kamen also im Schnitt sechs westdeutsche.



Es sei denn, es wurde über den Stand der Deutschen Einheit debattiert. Zu diesem Anlass stehen regelmäßig drei Mal so viele Ostdeutsche am Rednerpult wie Westdeutsche. Die Fraktionen entscheiden üblicherweise selbst, wer wann zu welchem Thema im Bundestag spricht.