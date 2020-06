Qualifikation Nach Missbrauchsfall Münster: Familiengerichte in der Kritik

Nach dem Missbrauchsskandal in Münster lautet die Frage wie so oft: Wie konnte das passieren? Bei der Suche nach den Verantwortlichen gibt es inzwischen auch immer mehr Kritik an den Familiengerichten. Der Vorwurf: Den Richtern fehle oft die Kompetenz.