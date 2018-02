Die AfD forderte, den Familiennachzug komplett abzuschaffen. Ihr Abgeordneter Christian Wirth schlug vor, die Familienzusammenführung sollte in Schutzzonen in Syrien vollzogen werden. Durch den Aufenthalt der Flüchtlinge in Deutschland entstünden hohe Kosten. Das Geld fehle dann an anderer Stelle, etwa bei den Renten.