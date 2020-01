Beamtenbund 300.000 Mitarbeiter fehlen im öffentlichen Dienst

Dem Staat fehlen derzeit fast 300.000 Mitarbeiter. Das geht aus einer Aufstellung des Deutschen Beamtenbundes (DBB) hervor, die er zur Jahrestagung in Köln veröffentlicht hat. Demnach fehlen etwa in den Kommunalverwaltungen fast 140.000 Mitarbeiter. Bei der Polizei seien es 25.000.

Der Chef des DBB, Ulrich Silberbach, forderte massive Investitionen. "Wir verspielen ein Stück Zukunft in Deutschland, wenn wir den Sanierungsfall öffentlicher Dienst nicht zukunftsfest machen", sagte er zum Auftakt der Tagung in Köln. Viele Menschen würden schon jetzt nicht mehr in die Leistungsfähigkeit des Staates vertrauen.