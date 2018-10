Ostagrarministerkonferenz Borkenkäfer und Dürrehilfen

Die Landwirtschaftsminister in Deutschland hatten vergangene Woche einiges zu besprechen. Die Felder leiden unter der Dürre, die Wälder unter den Borkenkäfern und außerdem braucht es eine Entscheidung in der Frage wie Ferkel zu kastrieren sind. Heute treffen sich die Landwirtschaftsminister der Ostländer mit den regionalen Bauernverbänden und werten aus, was in der vergangenen Woche besprochen wurde. Die ein oder andere bittere Pille ist auch dabei.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL