Besser als Marian Wendt wissen nur wenige, was die Menschen im Land beschäftigt. Über 11.000 Bürgeranliegen listet der Jahresbericht 2017 auf, den der 33-jährige Abgeordnete aus Sachsen an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übergeben wird. Eine großes Ereignis, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnimmt. "Dadurch, dass ich das zum ersten Mal mache, ist man natürlich angespannt. Für mich persönlich ist das schon etwas Besonderes", sagt Wendt.