Pflegebranche Nur ein Corona-Bonus reicht nicht

Der Tag der Pflege fällt in diesem Jahr auf den 200. Geburtstag von Florence Nightingale, die als Begründerin der modernen Pflege gilt. Und mitten in die Corona-Krise, in der die Pflegebranche bisher viel Zuspruch erhielt. Nun soll es einen einmaligen Bonus in Höhe von maximal 1.500 Euro geben. Das kommt nicht bei allen gut an.