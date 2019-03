Die Bundesregierung hat am Mittwochnachmittag in einer Aktuellen Stunde die Zustimmung zur Urheberrechtsreform verteidigt. Justizstaatssekretär Christian Lange sagte, ein besserer Kompromiss sei in Brüssel nicht machbar gewesen. Sollte die Richtlinie in der gegenwärtigen Form verabschiedet werden, werde bei der Umsetzung ins deutsche Recht besonders darauf geachtet, wie den berechtigten Bedenken im Hinblick auf diese Regelung Rechnung getragen werden könne.