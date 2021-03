Analyse Die Grundrente funktioniert nicht – vor allem für Frauen

Mal angenommen, eine Kassiererin hat ihr Leben lang in einem Supermarkt gearbeitet. Davon auch viele Jahre in Teilzeit. Nun geht sie in Rente. Die wird aufgrund ihres geringen Einkommens ziemlich mager ausfallen. Die Grundrente würde ihr helfen. Jedoch wird sie keine bekommen. Und das hat zwei Gründe: Grundrente gibt es erstens nur für die Jahre, in denen man mindestens 30 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat – und das ist bei Teilzeitarbeit selten der Fall. Zweitens erhält generell nur Grundrente, wer mindestens 33 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat. Auch diese Bedingung wird die Kassiererin wohl nicht erfüllen, erklärt Axel Börsch-Supan, Rentenexperte beim Max-Planck-Institut in München: "Das sind beides Kriterien, die für viele Leute nicht zutreffen – insbesondere für Frauen. Viele Frauen kriegen keine 33 Jahre zusammen. Insbesondere Frauen, die Teilzeit arbeiten, kriegen oft nicht 30 Prozent des Jahreslohns vom Durchschnitt. Die schließt man also systematisch aus. Und das halte ich nicht für gerecht."