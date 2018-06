Fragerunde im Bundestag Merkel verteidigt ihre Flüchtlingspolitik

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Mittewoch im Bundestag den Fragen von Abgeordneten gestellt. Dabei hat sie ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik verteidigt. Die CDU-Chefin sagte, seit der Fluchtbewegung 2015 sei vieles verändert worden. Auch müsse an weiteren Verbesserungen gearbeitet werden. In der humanitären Ausnahmesituation habe sich Deutschland aber verantwortlich verhalten.