Der zu Unrecht in seine Heimat Afghanistan abgeschobene Asylbewerber aus Neubrandenburg hat seine Rückreise nach Deutschland angetreten. Das berichten der NDR und die "Süddeutsche Zeitung". Die Deutsche Presse-Agentur erklärte unter Berufung auf eine Quelle in Kabul, der junge Mann sei am Mittwoch von Kabul in die pakistanische Hauptstadt Islamabad geflogen. Dort sollte der 20-Jährige ein Visum für die Weiterreise nach Deutschland erhalten. Am Sonntag soll er nach Angaben des Bundesinnenministeriums nach Deutschland zurückkommen. Zunächst war die Rückkehr für Freitag geplant, was sich durch eine Flugverspätung nun allerdings verzögerte.