Eine Ministeriumssprecherin erklärte am Mittwoch in Berlin, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) werde "die für eine Rückholung notwendigen Schritte zeitnah durchführen". Das Bamf stehe mit der Verfahrensbevollmächtigten des Afghanen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern sowie der deutschen Botschaft in Kabul in Kontakt, so die Sprecherin weiter.