Sammelabschiebungen Wie hilft der Bund den Ländern?

Letzte Woche hat der Bund wieder abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben, zum 15. Mal. Am Montag steht eine Sammelabschiebung in den Kosovo an. In welche Staaten finden solche Sammelabschiebungen außerdem noch statt? Und warum führt der Bund solche Flüge durch, ist das nicht Sache der Länder?

von Janina Lückoff, Hauptstadtkorrespondentin MDR AKTUELL