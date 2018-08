Seit Ende 2016 wurden bisher rund 350 Afghanen in ihr Herkunftsland zurückgeführ (Symbolbild).

Seit Ende 2016 wurden bisher rund 350 Afghanen in ihr Herkunftsland zurückgeführ (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Kabul Weiterer Abschiebeflug in Afghanistan eingetroffen

Mit 46 Menschen an Bord ist am Mittwochmorgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland in der afghanischen Hauptstadt Kabul gelandet. Die 15. Sammelabschiebung seit Ende 2016 stieß auf heftige Kritik.