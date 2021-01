Sebastian Striegel, innenpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt Bildrechte: IMAGO

Sebastian Striegel ist innenpolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Ja, das ist zu teuer, sagt Sebastian Striegel und gibt dem Innenminister recht. Grundsätzlich hat der grüne Innenpolitiker so seine Zweifel am Sinn von Abschiebehaft.



Wer ausreisen muss, sollte das im Idealfall freiwillig tun und eine Pandemie sei so oder so keine passende Zeit für Abschiebungen. Reisen seien derzeit stark eingeschränkt, der Verkehr von Personen generell auch und da ergeben Abschiebungen aus seiner Sicht gar keinen Sinn. Sebastian Striegel fordert ein Moratorium.