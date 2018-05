Islamistische Gefährder dürfen auch dann abgeschoben werden, wenn ihnen in ihrem Heimatland ein Todesurteil droht. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Laut der am Montag veröffentlichten Entscheidung ist die Abschiebung aber nur dann zulässig, wenn die Todesstrafe im Zielland nicht vollstreckt wird und der Gefährder die Chance hat, irgendwann wieder in Freiheit zu kommen. (Az: 2 BvR 632/18)

Terrorverdächtiger Tunesier kam als Syrer

Im konkreten Fall ging es um den Anfang 2017 in Hessen festgenommenen Terrorverdächtigen Haikel S. Der Tunesier war 2015 unter falschem Namen als angeblicher Syrer nach Deutschland eingereist.

Der Tunesier soll auch an dem Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis mit 21 Toten beteiligt gewesen sein. Bildrechte: dpa Hessen versucht seit längerem den islamistischen Gefährder, gegen den auch ein tunesisches Auslieferungsersuchen vorliegt, in seine Heimat abzuschieben. Die deutschen Ermittlungsbehörden werfen ihm vor, für die Terrormiliz IS einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Auch in seinem Heimatland steht er unter Terrorverdacht. So soll er unter anderem an dem Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 beteiligt gewesen sein, bei dem 21 ausländische Touristen getötet wurden. Zu der Tat bekannte sich der IS.

Vorläufiger gerichtlicher Schutz

Gegen seine drohende Auslieferung erreichte der Tunesier vor dem hessischen Verwaltungsgericht zunächst vorläufigen gerichtlichen Schutz. Daraufhin ordnete das Land Hessen die Abschiebung auf der Grundlage einer Sondervorschrift für die Abschiebung von Gefährdern an. Hier gilt ein verkürzter Rechtsweg, eine Klage ist nur direkt beim Bundesverwaltungsgericht möglich. Dieses wies die Beschwerde des Tunesiers nun ab.

Merkel begrüßt Entscheidung

Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich. Die Richter machten deutlich, "in welchen Fällen die Möglichkeit der Rückführung in ein anderes Land - in diesem Fall Tunesien - besteht", sagte die CDU-Chefin nach Spitzentreffen der Unionsfraktionschefs in Frankfurt. "Es ist ein Urteil, das uns Klarheit gibt und auch die Durchsetzung von Rechten möglich macht."

Abschiebung weiter ungewiss