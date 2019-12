Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, kritisierte zudem die geringe Zahl der Abschiebehaftplätze in den Ländern: "Gemessen an den rund 248.000 ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen sind die 577 Abschiebehaftplätze, die es in den Ländern gibt, viel zu wenig."



Hintergrund der Forderung ist, dass ausreisepflichtige Personen oftmals am Tag ihrer Abschiebung nicht aufgefunden werden können. Wenn die Menschen vorher in Haft genommen würden, würde dies die Abschiebungen erleichtern.