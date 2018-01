Abgelehnte Asylbewerber Zahl der Abschiebungen aus Deutschland gesunken

Anders als von der Bundesregierung angekündigt, ist die Zahl der Abschiebungen 2017 offenbar gesunken. Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, wurden im vergangenen Jahr 5,6 Prozent weniger Abschiebeanordnungen ausgeführt als noch 2016. Insgesamt seien 2017 noch 23.966 abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer abgeschoben worden. Das waren 1.409 weniger als im Vorjahr 2016.

Innenminister de Maiziere wollte die Abschiebungen eigentlich deutlich erhöhen. Bildrechte: dpa

Laut dem "Bild am Sonntag"-Bericht erfolgten 98 Prozent der Abschiebungen 2017 per Flugzeug. Für die Maschinen habe die Bundespolizei 2017 insgesamt elf Millionen Euro bezahlt. Die Charterkosten pro Flugzeug hätten zwischen 130.000 und 330.000 Euro gelegen. Unter den Abgeschobenen waren dem Zeitungsbericht zufolge auch 60 sogenannte Gefährder, also Personen, bei denen angenommen wird, dass sie in Deutschland "politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung" begehen könnten.