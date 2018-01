Grünen-Vorsitzende Peter "Wir werden eine gute Verabschiedung organisieren"

Simone Peter geht nach vier Jahren an der grünen Doppelspitze. Leicht ist ihr der Entschluss nicht gefallen: "Ich habe die Weihnachtspause genutzt, um darüber nachzudenken. Diese Zeit der Besinnung war gut."

2013 haben die Grünen sie als Krisenmanagerin nach einem desaströsen Wahlergebnis gerufen. Simone Peter, die ehemalige Umweltministerin aus dem Saarland, stand damals für einen Neuanfang. Jetzt macht sie den Weg für neue Köpfe frei: "Es ist immer schwierig, nach so einer langen Zeit Abschied zu nehmen. Es hat mir viele spannende Kontakte gebracht. Ich konnte Politik gestalten und die Programmatik voranbringen."

Aufgeben wollte sie ursprünglich nicht. Erst als sich nach den beiden Realos Robert Habeck und Annalena Baerbock auch Anja Piel, eine Parteilinke, für die Doppelspitze beworben hatte, kippte sie ihren Plan: "Die Partei will sich jetzt erneuern und ich kann damit auch meinen Frieden machen."

Simone Peter kommt einer Niederlage zuvor. Ihr Rückhalt in der Partei, selbst bei den Linken, war geschwunden. Ihre Ankündigung, sich einer Wiederwahl zu stellen, traf auf beredtes Schweigen. Respekt zollten ihr alle erst nach ihrem Rückzieher: "Jetzt ist alles gut. Es kommen neue Kandidaten und die werde ich mit voller Kraft unterstützen. Die Delegierten werden die richtige Auswahl treffen."

Simone Peter hofft, dass sich am Ende beide Flügel in der Parteispitze wiederfinden. Die Grünen bräuchten neben ihrem Kernthema Umwelt auch ein soziales Profil, sagt sie. Mit Zerstrittenheit habe das nichts zu tun, wenn Realos und Linke diskutierten. Das bringe die Partei weiter, sagt Simone Peter. Bei der Jamaika-Sondierung hätten die Grünen das bewiesen: "Wir sollten aus den Sondierungen unsere gemeinsame Kraft entwickeln. Die Partei besteht aus vielen Flügeln, Männern und Frauen, Ost und West, Linken und Realos."

Den Klimaschutz hatte Simone Peter bei der Sondierung mitverhandelt. Das steht nach den vier Jahren auf ihrer Positivliste. Hinzu kommt die Debatte um soziale Gerechtigkeit und ihr Einsatz für Flüchtlinge. Dennoch stand Simone Peter parteiintern zuletzt oft im Abseits. Sie sagt, sie habe Fehler gemacht: "Ich hätte bei der Urwahl die Machtfrage stellen sollen, als linke Kandidatin anzutreten. Das war eine zögerliche Haltung. Da muss man manchmal auch in frühen Phasen springen. Manchmal bin ich auch zu lange mit mir selbst beschäftigt, bevor ich zum Telefonhörer greife, um mich mit anderen zu beraten."

Ihr Co-Vorsitzender Cem Özdemir stellte sie nicht nur rhetorisch in den Schatten. Wirklich harmonisch lief es zwischen dem Oberrealo aus Baden-Württemberg und der linken Umweltexpertin nie. Schwamm drüber, sagt Simone Peter heute: "Das war auch nicht immer einfach. Ich für ihn aber auch nicht. Deshalb machen wir jetzt unseren Frieden miteinander. Wir werden eine gute Verabschiedung auf dem Parteitag organisieren. Dann wird jeder seinen Weg suchen. Er bleibt ja Bundestagsabgeordneter."

Anders als Cem Özdemir bleibt Simone Peter ohne politisches Amt zurück. Sie sucht jetzt nach einer neuen Aufgabe. Sie will sich aber mehr Zeit lassen als in den letzten Jahren: "Ich werde ein paar Takte länger überlegen als bei den letzten sehr spontanen Entscheidungen. Damit meine ich die Aufgabe als Ministerin, als Spitzenkandidatin im Saarland oder als Bundesvorsitzende. Es ist auch gut, nochmal mit der Familie eine Runde zu drehen. Durchatmen. Dann kommt auch was Neues. Da bin ich zuversichtlich."