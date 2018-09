Im Zuge der Bremer Bamf-Affäre wurde gegen die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle, Ulrike B., der Vorwurf erhoben, sie habe Abschiebungen aus "humanitären Gründen" verhindert. Zudem soll sie sich um Fälle gekümmert haben, für die die Bremer Bamf-Außenstelle nicht zuständig gewesen sei. Auch diese Vorwürfe erwiesen sich als nicht haltbar. Gerichte erklärten später, die damalige Bremer Bamf-Chefin habe nur formale Fehler gemacht, in der Sache aber richtig gehandelt. Auch sei die Behörde in der Hansestadt zeitweise für Antragsteller aus anderen Zuständigkeitsbereichen verantwortlich gewesen, sodass auch dieser Vorwurf entkräftet wurde.

Die damalige Bamf-Chefin Jutta Cordt soll schon 2017 interne Überprüfungen der Bremer Außenstelle angestoßen haben. Bildrechte: dpa

Auslöser für die Affäre war ein Bericht der zwischenzeitlichen Leiterin der Behörde, Josefa Schmid. Sie hatte am 1. Januar 2018 die Leitung der Bremer Bamf-Außenstelle übernommen.



Kurz nach ihrem Amtsamtritt erstellte Schmid offenbar auf eigene Initiative einen internen Bericht und wandte sich damit an das Bundesinnenministerium. Dabei übte sie auch Kritik an der Bamf-Zentrale in Nürnberg. Kurz darauf wurde Schmid versetzt – gegen ihren ausdrücklichen Willen.



Noch bevor der Bamf-Skandal aufgeklärt war, entschied Bundesinnenminister Horst Seehofer, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge umzustrukturieren. Jutta Cordt, die die Leitung des Amts nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zum Januar 2017 von Frank-Jürgen Weise übernommen hatte, musste gehen.