Mittwoch vor einer Woche im Bundestag: Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble hat gerade Kanzlerin Angela Merkel vereidigt, als er von seinen Kollegen unterbrochen wird: "Was ist los?" – "Da drüben hat jemand ein Transparent hochgehalten." – "Merkel muss weg" – "Wenn Sie bitte auf der Tribüne keine Transparente hochhalten, anderenfalls muss ich die Saaldiener bitten, für Ordnung zu sorgen."

Die Saaldiener bringen den Mann mit dem Transparent aus dem Plenarsaal, es handelt sich um Matthias Vogler, persönlicher Referent des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Sichert. Er habe mit seiner Aktion während der Vereidigung ein Zeichen setzen wollen, um gegen Merkel zu protestieren, erklärt Vogler eine Woche später. Dass es nicht erlaubt sei, Plakate auf der Tribüne zu zeigen, habe er nicht gewusst. "Ich wusste, dass man nicht rufen darf, nicht schreien darf, keine Fotos groß machen. Dass man da jetzt durch ein friedliches Transparent mit einer eindeutigen Aufschrift so viele Probleme im Nachhinein bekommen könnte, war mir dann in dem Fall nicht bewusst."

Tatsächlich hat Vogler hat mit seinem Anti-Merkel-Transparent gegen die Hausordnung des Bundestages verstoßen. Dort heißt es in Paragraph 4, Absatz 2: "Es ist nicht gestattet, Spruchbänder oder Transparente zu entfalten, Informationsmaterial zu zeigen oder zu verteilen, es sei denn, es ist zur Verteilung zugelassen."

Kubicki sagt: "Es kann also auch mit einem Bußgeld verfolgt werden, darauf werden wir dringen. Selbstverständlich können wir für diesen Mitarbeiter eine Zugangsbeschränkung erteilen. Wir überlegen gerade, ob wir den Zugang zum Reichstagsgebäude für eine gewisse Zeit unterbinden. Das wird so entschieden werden, das halte ich für vernünftig."

Ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000 Euro, außerdem ein zeitweiliges Hausverbot. Weitere Konsequenzen muss Vogler nicht befürchten.

Abmahnung kann ich nur dann erteilen, wenn jemand während der Arbeitszeit gegen irgendwelche Geschichten verstößt. Und er hat das in seiner Mittagspause getan. Wir haben in diesem Land deutlich andere Probleme, um die ich mich als Politiker kümmern muss.

Martin Sichert (AfD) will sich um andere Probleme kümmern. Bildrechte: dpa

Da misst die AfD mit zweierlei Maß, kritisiert der Thüringer Linken-Abgeordnete Ralph Lenkert: "Wenn man selber antritt und behauptet, den Rechtsstaat zu schützen und sich dann selbst an keinerlei Regeln hält, aber von anderen die Einhaltung von Regeln fordert, ist das etwas schizophren. Wenn man Regeln einfordert, muss man auch selbst Regeln einhalten."

Matthias Vogler selbst findet, er habe nur friedlich seine Meinung deutlich gemacht. Es ist nicht die erste publikumswirksame Aktion des AfD-Referenten. Er demonstrierte schon in einer Burka gegen einen Moscheebau in Nürnberg und verteilte Schokoküsse vor der Mohren-Apotheke. Denn Vogler hat auch eigene politische Ambitionen. Er kandidiert für die AfD bei der Landtagswahl in Bayern.