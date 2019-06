Auch das Bundesgesundheitsministerium arbeitet an einer Reform der Notfallversorgung. Der Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht vor, dass jeder Patient erst einmal zum Telefon greift und in einer sogenannten Notfall-Leitstelle anruft.

Auch dort soll - ähnlich dem Vorschlag der Ärzte - eine Vorauswahl getroffen werden. Patienten werden je nach ärztlicher Ersteinschätzung in ein Krankenhaus eingewiesen oder in einer Bereitschaftspraxis ambulant versorgt oder in eine Sprechstunde am nächsten Arbeitstag vermittelt werden.



Die Leitstellen sollen rund um die Uhr telefonisch über die ärztliche Bereitschaftsnummer 116 117 sowie über den Notruf 112 erreichbar sein. Die Bundesregierung will ihren Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung noch im Sommer vorlegen.