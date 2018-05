Der Deutsche Ärztetag 2008 hat die Bundesländer aufgefordert, die Zahl der Medizin-Studienplätze zur erhöhen. Das deutsche Gesundheitswesen brauche mindestens zehn Prozent mehr Studienplätze für Humanmedizin, so die Bundesärztekammer auf ihrer jährlichen Hauptversammlung. Der Ärztetag sprach sich zudem für Änderungen beim Zulassungsverfahren für Studienbewerber aus. Berufliche Vorerfahrungen sollen künftig stärker berücksichtigt werden.

Ärzte aus Nicht-EU-Ländern, die in Deutschland arbeiten wollen, sollen eine Prüfung analog dem deutschen Medizin-Staatsexamen absolvieren, verlangte die Bundesärztekammer nach ihrer abschließenden Sitzung am Freitag in Erfurt.

Keine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, Straffreiheit für sachliche Information

Behandlung ausschließlich per Telemedizin soll künftig möglich sein. Bildrechte: dpa Am Donnerstag hatte der Ärztetag den Weg für eine ausschließliche Fernbehandlung über digitale Medien frei gemacht. Das dürfe aber nur in Deutschland ansässigen Medizinern erlaubt werden. Zudem votierte der Ärztetag dafür, den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuchs, also das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, vom Grundsatz her beizubehalten. Die sachliche Information über den Schwangerschaftsabbruch soll aber straffrei werden.

Portalpraxen sollen Notfallaufnahmen entlasten

Angesichts des Ansturms auf die Notfallaufnahmen von Kliniken plädiert der Ärztetag für sogenannte Portalpraxen. Sie würden den Kliniken vorgeschaltet und sollen abklären, ob bei den Patienten überhaupt ein Notfall vorliegt oder nicht.

Ampel-Kennzeichnung für ungesunde Zutaten