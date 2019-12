Der Flügel rund um Andreas Kalbitz (links) und Björn Höcke hat seinen Einfluss in der AfD weiter ausbauen können. Bildrechte: dpa

Witter war seit 2013 Mitglied der AfD und damals Vorsitzender des AfD Kreisverbandes Südthüringen. Er habe lange Zeit die Hoffnung gehegt, die AfD könne eine konservative aber demokratische Partei rechts von der CDU werden. Doch der Bundesparteitag sei für ihn ein weiterer Rechtsruck, bei dem der "Flügel" um Björn Höcke und Andreas Kalbitz seinen Einfluss in der Partei weiter ausbauen konnte.



Ziel der "Alternativen Mitte" (AM) war es unter anderem, ein Gegengewicht zum sogenannten Höcke-"Flügel" zu bilden. In einem Facebook-Post räumte die AM-Thüringen jetzt ein, gescheitert zu sein. Sie sei zu der Einschätzung gekommen, "dass die AM als kritische Interessengemeinschaft in der AfD nicht erwünscht ist". Gleichzeitig treten die Sprecher der "Alternativen Mitte" in Thüringen und auch in Niedersachsen von ihren Funktionen zurück. De facto hat die "Alternativen Mitte" in diesen Bundesländern damit ihre Arbeit eingestellt.