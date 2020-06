Rechtsextremismus Verfassungsschutz stuft Brandenburger AfD als Verdachtsfall ein

Der Verfassungsschutz in Brandenburg stellt den gesamten AfD-Landesverband wegen rechtsextremistischer Tendenzen unter Beobachtung. Brandenburgs Verfassungsschutz-Chef Müller sagte, die Landespartei sei nah an der Einstufung als erwiesene rechtsextremistische Bestrebung, in einigen Teilbereichen habe sie diese Schwelle bereits überschritten.