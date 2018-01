Auf seine am Ende 32 Ordnungsrufe im Landtag ist Brandner so stolz, dass er eine Liste davon selbst auf Twitter verbreitet und sich in der Thüringer AfD-Parteizeitung dafür feiern lässt: Was er ausspreche, sei nichts als die unbequeme Wahrheit. Besonders unbequem ist Brandner außerhalb des Parlaments, auf Kundgebungen. So meinte er in Richtung von Gegendemonstranten am 12. September 2017 in Jena: "Man liest und hört ja, dass eure Eltern meistens Geschwister waren und wenn ich mir das ein oder andere Gesicht genauer anschaue, meine Damen und Herren, dann habe ich fast den Eindruck, als wären die Haustiere auch nicht weit gewesen."



Anspielungen auf Sodomie hört man von Brandner auch, wenn er über Flüchtlinge redet – bei einem Wahlkampfauftritt in Erfurt definierte er eine syrische Kleinfamilie als: "Vater, Mutter und zwei Ziegen".