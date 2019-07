Gemäßigte AfD-Vertreter machen gegen den Thüringer Rechtsausaußen und Landeschef Björn Höcke mobil. In einem Appell "für eine geeinte und starke AfD" heißt es: "Mit seiner Rede beim Kyffhäuser-Treffen am Sonnabend hat Björn Höcke die innerparteiliche Solidarität verletzt und ist damit unseren Wahlkämpfern und Mitgliedern in den Rücken gefallen."